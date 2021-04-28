Вылетел с трассы и врезался в знак: в Полевском погиб байкер

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

Вечером 27 апреля рядом с городом Полевской Свердловской области погиб 33-летний байкер, превысивший скорость на 44 километре трассы.

Мотоциклист на «Хонде» ехал со стороны Екатеринбурга. На повороте мужчина превысил скорость и не справился с управлением, после чего мотоцикл вылетел с дороги и врезался в дорожный знак.

Фото: УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области

- От полученных травм водитель скончался на месте происшествия, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области. – Мужчина проживал в городе Дегтярск, имел стаж вождения категории «А» полтора года, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Сотрудники дорожного надзора ГИБДД установили, что трасса на участке, где произошла авария, находится в неудовлетворительном состоянии: дорожная разметка почти стерлась, дорожные знаки в нужных местах отсутствуют, знак «Крутой подъем» поврежден.

Стражи порядка выписали предписание в адрес обслуживающих организаций. По факту смертельной аварии ведется следствие.

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