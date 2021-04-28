На Уралмаше утром нашли тело мужчины на остановке

Проводится доследственная проверка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на остановке общественного транспорта «Сварщиков» в районе Уралмаш 28 апреля в 6:50 обнаружено тело 63-летнего мужчины по фамилии Галимьянов.

Очевидцы вызвали на место обнаружения трупа стражей порядка из отдела полиции №15, после чего следственным отделом по Орджоникидзевскому району начали доследственную проверку.

- Следователем проведен осмотр места происшествия, тело мужчины направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти, - рассказывает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Утром следователи опросили очевидцев, по предварительным данным смерть не носит криминальный характер. Мужчина мог скончаться из-за проблем с сердцем.

- Личность мужчины сотрудниками полиции установлена оперативно: это местный житель, гражданин Галимьянов, 1957 года рождения. Его личные вещи были не тронуты, поэтому версия ограбления исключается. по одной из предполагаемых версий, у скончавшегося мог оторваться тромб, - рассказывает глава пресс-службы МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.