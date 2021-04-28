Центр Екатеринбурга перекроют 28 апреля из-за вечерней репетиции Парада Победы

28 апреля проведут очередную репетицию парада
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге вечером 28 апреля 2021 года начнется очередная репетиция Парада Победы, из чего центральная часть уральской столицы будет перекрыта.
Ограничения на движение всех видов общественного транспорта будут действовать с 20 часов 28 апреля до 4 часов утра 29 апреля. Сама репетиция традиционно пройдет на площади 1905 года.
Центр города перекроют с 20 часов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ограничения движения 28 апреля 2021 года из-за репетиции Парада Победы:
1. Проспект Ленина от Пушкина до Хохрякова.
2. Улица Бориса Ельцина от 8 Марта до дома №10 по Ельцина.
3. Улица 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина.
4. Парковка на площади 1905 года.
Изменят схему движения автобусы № 19, 21, 24, 27, 28, 32, 46, 48, 50, 54, 57, 57а, 64, 012, 014, 016, 01, 019, 030, 043, 045, 052, 054.
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