Центр Екатеринбурга перекроют 28 апреля из-за вечерней репетиции Парада Победы

28 апреля проведут очередную репетицию парада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вечером 28 апреля 2021 года начнется очередная репетиция Парада Победы, из чего центральная часть уральской столицы будет перекрыта.

Ограничения на движение всех видов общественного транспорта будут действовать с 20 часов 28 апреля до 4 часов утра 29 апреля. Сама репетиция традиционно пройдет на площади 1905 года.

Центр города перекроют с 20 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничения движения 28 апреля 2021 года из-за репетиции Парада Победы:

1. Проспект Ленина от Пушкина до Хохрякова.

2. Улица Бориса Ельцина от 8 Марта до дома №10 по Ельцина.

3. Улица 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина.

4. Парковка на площади 1905 года.

Изменят схему движения автобусы № 19, 21, 24, 27, 28, 32, 46, 48, 50, 54, 57, 57а, 64, 012, 014, 016, 01, 019, 030, 043, 045, 052, 054.

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