В майские праздники уральцы поедут в Казань и полетят в Санкт-Петербург

Средняя стоимость билета на поезд из Екатеринбурга в майские праздники составила 2 600 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области определились с популярными маршрутами в майские праздники 2021 года. О том, куда отправятся уральцы, информирует сервис планирования путешествий OneTwoTrip.

Почти все авиабронирования (96%) приходятся на внутренние направления, два года назад это показатель составлял только 78%. 4% пассажиров отправятся воздушным транспортом в другие страны.

Самым востребованным направлением у уральцев с 1 по 10 мая по вылетам оказалась Москва – 46,2% бронирований, далее идет Санкт-Петербург – 12,2%. По северной столице показатель за два года вырос на 40%. На третьем месте – город Сочи, на который приходится 9,2% всех бронирований (рост за два года в два раза).

Средняя цена авиабилета из Екатеринбурга в майские праздники 2021 года составила 10 800 рублей, то есть минус три процента за два года.

Если рассматривать железнодорожные направления, то здесь на первом месте – Казань (26% всех бронирований), за два года спрос вырос в 2,5 раза. На втором месте с жителей Екатеринбурга и Свердловской области – Тюмень – 9% (минус 20% за два года). Также уральцы поедут в Пермь, Нижневартовск и Санкт-Петербург.

Средняя цена билета на поезд из Екатеринбурга в майские праздники составила 2 600 рублей.