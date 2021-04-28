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Общество28 апреля 2021 8:33

В уральском вузе будет развиваться цифровая экосистема на платформе дистанционного обучения

Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года
Евгений Булгарин
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За последний год число иностранных студентов Уральского института управления выросло в разы. Фото: пресс-служба Уральского института управления (филиала РАНХиГС)

За последний год число иностранных студентов Уральского института управления выросло в разы. Фото: пресс-служба Уральского института управления (филиала РАНХиГС)

Попечительский совет РАНХиГС одобрил программу развития до 2030 года. Это произошло 27 апреля во время попечительского совета Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации под председательством руководителя администрации президента России Антона Вайно.

В ближайшие десять лет президентская академия продолжит свое развитие в качестве главного центра подготовки кадров для государственного управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Вуз будет формировать научно-образовательную экосистему, нацеленную на решение важнейших задач, стоящих перед страной.

Особый акцент предстоит сделать на цифровизации: в Президентской академии будут обучать современным цифровым профессиям и создавать образовательные программы для повышения цифровой грамотности на всех направлениях подготовки. Кроме того, в РАНХиГС будет развиваться собственная цифровая экосистема на основе современной платформы дистанционного обучения.

Стоит отметить, что бизнес-образование Академии первым в России получило международную аккредитацию AACSB International и вошло в список 90 лучших в Европе, а также в список 100 лучших программ ЕМВА мира по версии Financial Times. Также развитие получит практика защиты стартапа в качестве выпускной квалификационной работы. Таким образом, Академия будет способствовать развитию инновационной активности бизнеса, продвижению к национальной цели – развитию предпринимательства и достойного, эффективного труда.

Работа над программой развития РАНХиГС велась при активном участии ее региональных структур. В программе уделяется особое внимание развитию единого образовательного и цифрового пространства филиальной сети.

- Мы ждали этот документ, который действительно имеет стратегическую, фундаментальную степень важности. До сих пор мы ориентировались на контуры Стратегии РАНХиГС до 2030 года, решения федерального кампуса, программные заявления ректора и профильных проректоров. Но сегодня у нас в руках появляется действенный инструмент развития филиальной сети и нашего института, в частности, - рассказал директор Уральского института управления – филиала РАНХиГС Руслан Долженко.

На Урале РАНХиГС продолжает интеграцию в государственную систему власти, в бизнес, общественную среду. За последний год представители вуза совершили выезды более чем в 20 муниципалитетов региона, чтобы договориться и реализовать совместные проекты по развитию территории и образовательных организаций.

- Несмотря на пандемию, нам удалось выстроить работу с большей частью областных министерств и департаментов аппарата губернатора Свердловской области, - отметил директор вуза.

За последний год число иностранных студентов Уральского института управления выросло в разы. Также были подписаны соглашения о сотрудничестве с иностранными вузами. Не менее активно развивается и консалтинговая деятельность. Только объем привлечения денег на НИОКР вырос в УИУ за год в 11 раз, несмотря на пандемию.