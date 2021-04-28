В Екатеринбурге криминальное трио «увело» из банков 2,4 миллиона рублей

Банки остались без 2,4 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин и женщины, которые обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования и покушении на мошенничество. Обвинение предъявлено по нескольким статьям УК РФ.

По версии следствия, 35-летний глава конторы по кредитному консультированию решил незаконно нажиться на банках, к чему привлек знакомую женщину, у которой возникли финансовые трудности. Позже к делу привлекли еще одного мужчину.

Участница преступной схемы искала граждан, которые выступали в роли номинальных заемщиков в кредитных организациях. Они шли в банки и писали заявления на получение кредита или займа, предоставляя ложные данные о месте работы и заработке.

Получив деньги, неплатежеспособные клиенты инициировали процедуру банкротства для того, чтобы не возвращать кредиты.

С января по июль 2018 года нечистые на руку дельцы сумели обобрать банки на 2,4 миллиона рублей. Криминальное трио готовилось к очередному преступлению, намереваясь поживиться еще 1,2 миллиона рублей, но сотрудники банка, почуяв неладное, отказали в займе.

Сейчас уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга.