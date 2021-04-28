Алексей Орлов одобрил проект строительства гигантского парка развлечений под Екатеринбургом

Алексей Орлов одобрил проект "уральского Диснейленда"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 27 апреля утвердил проект планировки территории у Полевского тракта, где на протяжении 20 лет будут строить гигантский парк экстремальных развлечений с современной гостиницей на 900 проживающих и кемпингом на 600 гостей, а также парковкой на 3 300 машиномест.
Фото: проектная документация
Площадь парка, как указано в проекте, составил 94 га. Кроме указанных объектов в парке аттракционов возведут семейный развлекательный центр, зону тематических развлечений и спортивно-развлекательный и экстремально-спортивный сектора.
Парк разместится территориально недалеко от Горного Щита.
Фото: проектная документация
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