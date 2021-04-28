Синоптики пообещали уральцам на майские праздники дожди и тепло

В начале мая в Екатеринбург придет летнее тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области на майские праздники ожидаются небольшие дожди, а также умеренное тепло. О том, какая погода ожидается на Урале с 1 по 10 мая 2021 года – рассказали синоптики.

В последние дни апреля в регионе установилась умеренно тепла погода, ожидаются небольшие осадки. Резких перепадов температуры не ожидается.

В начале мая в Екатеринбурге и Свердловской области заметно потеплеет, кратковременные осадки сохранятся. Если в первые дни мая столбики термометров будут держаться в районе отметки в 20 градусов тепла, то в период 7-10 мая ожидается повышение до +24 градусов.

На этой неделе в Екатеринбурге ввели противопожарный режим: горожанам запретили посещать леса и жечь костры.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», как специалисты готовят прогноз погоды.

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