Синоптики пообещали уральцам на майские праздники дожди и тепло

В начале мая в Екатеринбург придет летнее тепло
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области на майские праздники ожидаются небольшие дожди, а также умеренное тепло. О том, какая погода ожидается на Урале с 1 по 10 мая 2021 года – рассказали синоптики.
В последние дни апреля в регионе установилась умеренно тепла погода, ожидаются небольшие осадки. Резких перепадов температуры не ожидается.
В начале мая в Екатеринбурге и Свердловской области заметно потеплеет, кратковременные осадки сохранятся. Если в первые дни мая столбики термометров будут держаться в районе отметки в 20 градусов тепла, то в период 7-10 мая ожидается повышение до +24 градусов.
На этой неделе в Екатеринбурге ввели противопожарный режим: горожанам запретили посещать леса и жечь костры.
Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», как специалисты готовят прогноз погоды.
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