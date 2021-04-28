Из Екатеринбурга возобновляют прямые рейсы в Минск

Рейсы в Минск из аэропорта "Кольцово" возобновятся с 7 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 мая 2021 года из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» после четырехлетнего перерыва возобновляются прямые рейсы в Минск. Их будет совершать белорусская авиакомпания Belavia. В пятницу можно будет улететь в столицу Белоруссии, а в субботу – обратно.

В пресс-службе уральской воздушной гавани рассказывают, что время перелета в одну сторону составит около трех часов, билет обойдется пассажиру в 13 тысяч рублей.

Напомним, что прямые рейсы из Екатеринбурга в Минск действовали до 2017 года, из осуществляла авиакомпания «Ямал».

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