Мэр Нижнего Тагила недоволен подготовкой к перекрытию моста на Циолковского

Мэр Нижнего Тагила пригрозил разорвать контракт с подрядчиком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время выездного совещания 27 апреля раскритиковал работу подрядчика «Уралстроймонтаж» по подготовке к реконструкции моста на улице Циолковского.

- Ничего не сделано. Не дам перекрыть мост, пока не увижу реальных работ, реальную технику и людей, - заявил представителям подрядной организации Владислав Пинаев, слова которого приводит издание TagilCity.ru.

Мэр даже пригрозил разорвать контракт с компанией, если подготовка к перекрытию моста на Циолковского не будет проходить в срок.

Подрядчик приступил к работам 5 апреля, когда рядом с мостом начали вырубать деревья. Через неделю здесь начали строить очистные сооружения.