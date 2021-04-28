В Академическом «Лада» протаранила BMW с малышами в салоне

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вечером 27 апреля произошла авария с участием отечественной легковушки «Лада» и иномарки BMW, с двумя малышами в салоне. ДТП произошло в микрорайоне Академический.

- 27 апреля в 20:20 напротив дома №19 по улице Вильгельма де Геннина произошло столкновение двух транспортных средств. Водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь со стороны Краснолесья в сторону улице Серафимы Дерябиной, при перестроении не уступил дорогу водителю автомашины BMW, которая двигалась в попутном направлении со стороны улицы Краснолесья по выделенной полосе для общественного транспорта. Транспортные средства получили механические повреждения, врачами были осмотрены двое детей. Травм они не получили, благодаря тому, что перевозились в детских удерживающих устройствах, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

Водителя BMW при этом оштрафовали на 1500 рублей за движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта.

Известно, что за рулем автомобиля «Лада» находилась 26-летняя женщина, которая не пострадала. Сотрудники ГИБДД устанавливают точные причины ДТП.