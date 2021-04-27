Пропала еще в январе: в Екатеринбурге разыскивают 36-летнюю девушку

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 36-летнюю Каткову Елену Сергеевну. Девушка пропала еще в начале года, однако объявление об этом появилось только накануне. Никаких вестей от екатеринбурженки не поступало с 28 января, с того же дня неизвестно ее местонахождение.

- Приметы: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-голубые глаза, - уточняют поисковики.

Как дела одета девушка в день пропажи, к сожалению неизвестно. Если вы знаете, где может находиться Елена, сообщите об этом по номеру горячее линии 88007005452 или по телефону 112.