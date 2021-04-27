В Краснотурьинске активисты скинулись на покупку лавочки для ветерана

Фото: паблик «Краснотурьиск Live»

В Краснотурьинске общественники обратили внимание на проблему 91-летней пенсионерки. В течение последних двух лет пожилая женщина, которая является ветераном войны, во время выхода на улицу вынуждена сидеть на бетонном парапете, потому что около подъезда нет лавочки. Запросы в ЖКХ и администрацию результата не дали. Новость об этом появилась в местном паблике «Краснотурьиск Live»

- Только после общественного резонанса, управляющая компания соизволила установить скамейку. Перед этим они сняли ее в другом дворе, - негодуют общественник Кирилл Пинчук.

Активисты решить самостоятельно устранить возникшую проблему и сообща скинулись на покупку новой скамейки. Примечательно, что первую лавочку никуда не уносили, теперь у подъезда стоят сразу две скамейки.