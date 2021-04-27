«Взять вопрос под контроль»: губернатор Евгений Куйвашев потребовал спасти захваченную у фермеров форель

Екатерина Сбоева утверждает, что их ферму фактически захватили. Фото: Facebook Екатерины Сбоевой

Глава региона Евгений Куйвашев поручил подчиненным вмешаться в ситуацию и решить конфликт владельцев форельной фермы «РыбаLOVE» с собственником Верхне-Тагильского водохранилища.

Год назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказывал о семье предпринимателей из Михайловска. Евгений и Ольга Павленко вместе с дочерью Екатериной научились разводить на Урале свежую форель. Они организовали хозяйство. Одна ферма успешно работала в Михайловске, а вторую открыли в Верхнем Тагиле. Губернатор восхищался семейным бизнесом и уникальной для Урала фермой.

Но после того, как у Верхне-Тагильского водохранилища сменился собственник, бизнесменов начали выживать с фермы. Об этом в своем Facebook активно рассказывала директор по развитию форелевой фермы Екатерина Сбоева.

- Поручаю главе Верхнего Тагила оперативно включиться. Жду доклад главы с результатами работы до пятницы. Считаю, что уполномоченному по правам предпринимателей тоже нужно заняться проработкой темы. В тот же срок жду предложений по решению. Моему заместителю Алексею Шмыкову - взять вопрос под контроль, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.