В Екатеринбурге парк Маяковского закроют на обработку от клещей

В течение следующих трех дней здесь запретят выгуливать собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге для посетителей временно закроется парк Маяковского. 30 апреля на всей его территории будет проходить обработка от клещей. Планируется, что мероприятие пройдет с 09:00 до 15:00, в эти часы здесь нельзя будет гулять и посещать развлекательные заведения парка.

- Парк будет закрыт для прогулок и развлечений, до конца дня здесь будет запрещено гулять с детьми. Также в течение следующих трех дней не разрешается выгуливать собак, - отмечают в пресс-службе парка Маяковского.

Напомним, что первый случай укуса клеща в Екатеринбурге зарегистрировали еще 29 марта. Насекомое напало на женщину в центре города. Если вас укусил клещ, то нужно немедленно обратиться за помощью в травмпункт.