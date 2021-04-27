В Екатеринбурге прокуратура проверит стройплощадку, где рабочего раздавило щитом опалубки

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге прокуратура Кировского района проведет проверку по факту гибели рабочего на стройплощадке. Инцидент случился на улице Блюхера, 30-летнего мужчину раздавило щитом опалубки. Предположительно, что массивная конструкция размерами 4 на 8 метров обрушилась из-за порыва ветра. Очевидцы утверждают, что пострадавший погиб мгновенно.

- Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства при организации и проведении строительных работ, в том числе соблюдению требований законодательства об охране труда в строительстве, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Факт инцидента подтвердили в силовых структурах. По результатам проверки ведомство примет меры прокурорского реагирования, если найдутся основания для этого.