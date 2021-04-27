Школьники Екатеринбурга изучили правила газовой безопасности

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбурггаз

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели открытый урок по безопасному использованию газа в быту для учеников средней школы №66 в Орджоникидзевском районе.

В ходе мероприятия ученики начального звена посмотрели презентацию и узнали, что такое природный газ, когда он становится опасным для жизни, а также повторили главные правила использования бытового газа.

После обучающей части дети закрепили полученные знания в занимательной викторине, и за каждый правильный ответ участник получил сувенир. А после вопросов четверо самых смелых школьников вызвались поучаствовать в шарадах и на языке жестов объяснили своим одноклассникам правила газовой безопасности. В частности, показали алгоритм действий при запахе газа. Его необходимо знать назубок всем.

Если вы почувствовали запах газа в помещении, необходимо:

Фото: предоставлено пресс-службой Екатеринбурггаз

В конце занятия все ученики получили памятные подарки от «Екатеринбурггаза».

«Мне понравился урок, у нас дома есть газовая плита, поэтому что-то я уже знаю. Но интересно было узнать для себя новое, например, что динозавры появились на земле раньше газа», — поделился своими впечатлениями ученик 4-го класса Дима.

Образовательная кампания екатеринбургских газовиков будет продолжена - 28 апреля специалисты расскажут о секретах природного газа учащимся школы №143. На очереди – квесты «Битва за газ» в летних пришкольных лагерях уральской столицы.