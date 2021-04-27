Нуждается в медицинской помощи: в Екатеринбурге пропал 52-летний мужчина

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге добровольцы поискового отряда «Прорыв» разыскивают 52-летнего Аймашева Андрея Ивановича. 26 апреля мужчина вышел из дома в микрорайоне Эльмаш и больше не выходил на связь. Екатеринбуржец нуждается в медицинской помощи.

- Приметы: рост: 175 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза. К особым приметам поисковики относят большой шрам на грудной клетке, - отмечают добровольцы «Прорыва».

На момент пропажи был одет в бордовую куртку с капюшоном, серо-черную шапку, джинсы темно-синего цвета, ботинки темно-синего цвета, полосатую кофту.

Если вы знаете, где может находиться Андрей Иванович, сообщите руководителю отряда по номеру 89000440220.