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Общество27 апреля 2021 16:07

В Свердловском минздраве рассказали, как будут работать больницы в майские праздники

Плановую помощь будут оказывать и амбулаторно, и стационарно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Во всех медицинских учреждениях организуют круглосуточные дежурства

Во всех медицинских учреждениях организуют круглосуточные дежурства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Свердловской области определились с графиком работы больниц и поликлиник во время майских праздников. Из приказа Андрея Карлова, опубликованного на сайте ведомства, следует, что гражданам с 4 по 7 мая будет обеспечиваться плановая помощь как на амбулаторном, так и стационарном уровне.

- На время выходных работа служб скорой медицинской и неотложной помощи, травматологических пунктов будет осуществляться в полном объеме, - сообщают в пресс-службе Минздрава.

Во всех медицинских учреждениях организуют круглосуточные дежурства, при этом медиков призывают быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Также не допускается без основания отказывать людям в медицинской помощи, в том числе участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.