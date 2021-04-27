В Свердловском минздраве рассказали, как будут работать больницы в майские праздники

Во всех медицинских учреждениях организуют круглосуточные дежурства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минздраве Свердловской области определились с графиком работы больниц и поликлиник во время майских праздников. Из приказа Андрея Карлова, опубликованного на сайте ведомства, следует, что гражданам с 4 по 7 мая будет обеспечиваться плановая помощь как на амбулаторном, так и стационарном уровне.

- На время выходных работа служб скорой медицинской и неотложной помощи, травматологических пунктов будет осуществляться в полном объеме, - сообщают в пресс-службе Минздрава.

Во всех медицинских учреждениях организуют круглосуточные дежурства, при этом медиков призывают быть готовыми к чрезвычайным ситуациям. Также не допускается без основания отказывать людям в медицинской помощи, в том числе участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.