Discovery: продолжение следует!

Фото: Анна Марченкова

В день 60-летия первого полета человека в космос все сложилось самым наилучшим образом: яркое солнце и теплая безоблачная погода вдохновляли на творчество, улыбающиеся зрители и гости формировали общее приподнятое настроение. Полотном для полета фантазии известного художника Илья Мозги стали двенадцать блоков железобетонного забора «ПО-2». Крупногабаритную конструкцию заблаговременно установили на площади им. А. Соловьева полукругом, а затем превратили в иллюстрированную историю-мечту о путешествии к звездам. Соавторами экспозиции И. Мозги выступили юные воспитанники десятка городских художественных школ.

Фото: Анна Марченкова

О том, как происходило, теперь можно увидеть только на фотографиях. До конца апреля горожане могут любоваться стрит-арт объектом, открывая для себя космос заново. Фотографироваться, тиражировать отзывы в соцсетях с хештегом #открываемкосмосзаново.

Фото: Анна Марченкова

В мае арт-объект демонтируют, но проект продолжится. По задумке его соорганизаторов, ЦК «Урал» и крупнейшего регионального строительного холдинга «Атомстройкомплекс», фрагменты космической истории можно приобрести на аукционе, помогая тем самым открыть портал благотворительных спектаклей для детей-инвалидов и ребятишек из малообеспеченных семей.

Первый взнос сделали градостроители, которые традиционно выступают инициатором и партнером масштабных культурных мероприятий, способствует сохранению и продвижению культурно-исторического наследия Урала, формированию и укреплению регионального бренда. Поддержка творческой атмосферы в городе – часть идеологии «Атомстройкомплекса», основанной на понятии «свобода».

Фото: Анна Марченкова

У космического проекта есть и еще один вариант продолжения. Открытие стрит-арт объекта приурочено к старту бронирования в ЖК Discovery, который так ждут в Екатеринбурге. В 1961 году человек впервые отправился в космос, открыв для себя новую космическую эру. Спустя 60 лет на улице Гагарина компания начинает строить резиденцию Discovery, открывающую новую эру по-настоящему комфортной жизни. Градостроители обещают, что ЖК с космическим названием будет похож на космический корабль, оснащённый новейшими системами безопасности и инженерного обеспечения. Резиденция спроектирована так, чтобы максимально эффективно использовать для пользы жителей каждый квадратный сантиметр площади.