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Происшествия27 апреля 2021 14:59

В детском саду Нижнего Тагила 4-детняя девочка разбила голову во время игры

Прокуратура начала проверку учреждения
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Прокуратура проверит имел ли место данный инцидент.

Прокуратура проверит имел ли место данный инцидент.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура организовала проверку после сообщения о травме ребенка в детском саду Нижнего Тагила. Четырехлетняя девочка ударилась головой об угол скамейки на веранде дошкольного учреждения. Как рассказал отец воспитанницы детского сада №148, ребенок получил травму надбровной дуги во время игры.

Прокуратура проверит имел ли место данный инцидент.

- Сотрудниками прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности дошкольного учреждения. Из медицинского учреждения будут запрошены документы о полученной травме для установления степени тяжести вреда здоровью. Кроме того, будет выясняться, осуществлялся ли надлежащий присмотр за воспитанниками со стороны сотрудников дошкольного учреждения, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

ЧП