Выманил из дома и затолкал в багажник: в Свердловской области наряд ГИБДД спас девушку от насильника

Через месяц после задержания он изнасиловал двух девочек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске суд арестовал 20-летнего ранее судимого жителя, которого обвиняют в ряде преступлений. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых кругах, изначально у следствия были основания полагать, что на его счету лишь один эпизод.

- Обвиняемый Николай Б. обвиняется в изнасиловании 13-летней девочки. Он надругался над ребенком в подвале подъезда дома № 23 по проспекту Космонавтов, а за месяц до этого там же надругался над 17-летней девушкой, - пояснил инсайдер.

Примечательно, что всего этого можно было избежать. В апреле 2020 он едва не изнасиловал девушку, которая в итоге стала его второй жертвой. Николай приехал к ее дому на своей «Газели» и выманил на улицу. А потом затолкал в багажник.

Но девушке повезло, подозрительный автомобиль заметил наряд ГИБДД. Патруль остановил «Газель» и услышал крики несовершеннолетней. В отношении свердловчанина возбуждено дело по статьям «Изнасилование», «Половое сношение с лицом недостигшим 16-летнего возраста» и «Похищение человека».