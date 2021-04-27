В аэропорту Кольцово висят таблички о том, что вакцины от коронавируса нет

Фото: Telegram-канал Дмитрий Колезева

В аэропорту Кольцово заметили странные таблички, на которых написано, что вакцины от коронавируса нет. Необычное объявление заметил журналист Дмитрий Колезев и поделился фото в своем Telegram-канале.

- Приехал в екатеринбургский аэропорт Кольцово, а тут в конце апреля 2021 года сообщают, что от коронавируса нет вакцины и лечения. Эх, чем же я тогда привился? – спрашивает Колезев.

Мы попросили комментарий у пресс-службы аэропорта Кольцова. Там отметили, что данное объявление, которое год назад повесил Роспотребнадзор, давно устарело.

- На фото информационной панели над стойкой регистрации номер 46 - устаревшее объявление Роспотребнадзора, которое было актуально весной 2020 года. В настоящее время оно не транслируется, - сообщили там.

Также в Кольцово отметили, что в аэропорту работает пункт вакцинации, о чем постоянно напоминает звуковое оповещение и информационные табло.