Екатеринбуржцам напомнили, как вести себя в сезон активности клещей

По данным администрации города, пока в уральской столице не обработаны парки и лесные зоны. Поэтому даже там гулять не безопасно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед майскими выходными 2021 года жителям напомнили о правилах поведения в сезон активности клещей. По данным администрации города, пока в уральской столице не обработаны парки и лесные зоны. Поэтому гулять там небезопасно.

Специалисты Городского Центра медицинской профилактики рекомендуют надевать перед походом в лес светлую одежду, чтобы быстро обнаружить насекомое. Также необходимо регулярно осматривать себя и тех, кто с вами. Необходимо закрыть все части тела, в том числе голову, лодыжки и руки.

Перед поездкой на природу или прогулкой в парке одежду и открытые участки тела необходимо обработать репеллентами, отпугивающими клещей. После возвращения домой в обязательном порядке следует с ног до головы осмотреть своё тело и вытрясти одежду. Даже если у вас короткие волосы, их лучше вычесать мелкой расчёской. Клещей, еще не впившихся в кожу, следует сжечь. Другие методы их уничтожения малоэффективны.

В случае укуса необходимо срочно обратиться в травмпункт, где врачи удалят паразита и введут иммуноглобулин.