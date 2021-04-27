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Две ученицы школы № 74 попытались покончить с собой на перемене. По словам родителей других учащихся, девочек в тяжелом состоянии госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу № 1.

- Девочкам по 12 и 13 лет. Одна из них уже трижды пыталась покончить с собой. Такой шок для всей школы, - рассказывают на правах анонимности родители учащихся.

Источник «КП» в силовых кругах подтвердил факт случившегося и отметил, что 13-летняя девочка воспитывается в неполной семье и состоит на учете у психиатра.

Ранее КП» сообщала о суициде 12-летней школьницы в закрытом городе Лесном. При осмотре тела стало понятно, что девочка подверглась изнасилованию. Пока выйти на след преступника не удалось.

Также на прошлой неделе в Екатеринбурге совершила суицид студентка колледжа Попова.