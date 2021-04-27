В Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий

Возможно, щит упал с высоты из-за порывов ветра

В Екатеринбурге на стройплощадке в Кировском районе произошла трагедия. На улице Блюхера погиб рабочий, мужчину раздавило щитом опалубки. По словам очевидцев, рабочий погиб мгновенно.

- Предположительно, щит снесло ветром. У него размеры 4 на 8 метров, шансов выжить у него не было, - рассказывает читатель «Комсомолки».

Источник в силовых структурах подтвердил инцидент. Материалы проверки полиции уже переданы в следственный отдел. Не исключено, что СКР возбудит уголовное дело.