В Екатеринбурге начали раздавать «Георгиевские ленточки»

В Екатеринбурге волонтеры начали раздавать Георгиевские ленточки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ко Дню Победы стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». С сегодняшнего дня волонтеры раздают всем желающий символ Победы возле Уральского государственного юридического университета. Ближе к 9 мая волонтеры уже выйдут на центральные улицы города.

- Ленточка раздается для того, чтобы каждый человек помнил всех павших в боях за Родину. Сегодня в рамках этой акции мы можем задействовать только четверых волонтеров. Однако в дальнейшем, с 6 по 9 мая раздача будет в центральных точках города, - отметил Виталий Шажко, председатель штаба Свердловского регионального отделения Всероссийского движения волонтеров.

Получить символ Победы можно будет на центральных улицах Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Георгиевские ленточки будут раздавать возле памятника В.Н. Татищеву и В. Де Генину на площади Труда, на площадке рядом с Ельцин Центром, около храма «Большой Златоуст» и ТЦ «Пассаж», ТЦ «Гринвич».

Эта акция проходит в Свердловской области уже пятый раз. В 2020 году даже в пандемию ленточки раздавали волонтеры.