В Верхнем Тагиле нашли тело 12-летнего мальчика, который отравился газом

Прокуратура Кировграда уже проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхнем Тагиле от отравления бытовым газом умер 12-летний подросток. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, ребенок воспитывался в неблагополучной семье.

- По словам друзей, подросток часто употреблял газ из баллончиков. Он вместе с четырьмя друзьями планировал по очереди нюхать газ. Мальчику стало плохо, стал биться в конвульсиях, - рассказал инсайдер «КП».

Прокуратура Кировграда уже проводит проверку.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с указанным подростком и его семьей, - сообщили в надзорном ведомстве.