Под Нижним Тагилом обстреляли Audi адвоката

Стекло держится только на тонировочной ленте. Фото: страница Дмитрия Палтусова в Facebook

Под Нижним Тагилом неизвестные обстреляли автомобиль адвоката. Об этом Дмитрий Палтусов написал у себя на странице в Facebook.

- Дорога из Березников домой принесла приключения. На подъезде к Тагилу хулиганы обстреляли машину - стекло держится на тонировочной пленке, а пуля от пневматики застряла в нем, - написал Дмитрий Палтусов у себя на странице в соцсети.

Вот как ЧП прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— Гражданин, о котором идет речь, в своем сообщении в территориальный ОВД не утверждает, что его машину обстреляли из пневматического оружия, он попросил сыщиков установить возможную причину повреждения стекла. Проверку поручено провести службе участковых уполномоченных. По ее итогам будет принято обоснованное решение, — рассказал полковник Горелых.

Напомним, в июне неизвестные открыли стрельбу из пневматики по трамваю в центре Екатеринбурга. В момент происшествия в транспорте ехали пассажиры.

Кстати, пневматика не всегда является безобидной игрушкой. Иногда она представляет собой довольно грозное оружие. Недавно мы подробно рассказывали о том, что на законодательном уровне готовятся изменения, которые позволят ужесточить продажу пневматического оружия.