Начальника «Бюро судмедэкспертизы» в Екатеринбурге поймали на взятке

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге будут судить начальника «Бюро экспертизы», которого поймали на взятке. Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Свердловской области, он получил 100 тысяч рублей от своего подчиненного - заведующего одного из районных отделений указанного государственного бюджетного учреждения.

- Взятка была передана за общее покровительство и попустительство по службе, которое получатель незаконного денежного вознаграждения оказал по итогам служебной проверки, выявившей нарушения в действиях заведующего районным отделением. После того, как обвиняемый выдвинул своему коллеге требование о незаконном денежном вознаграждении, заведующий районным отделением сообщил о данной ситуации сотрудникам регионального управления ФСБ России, - прокомментировали в пресс-службе СКР по региону.

После этого оперативники устроили проверку в отношении начальника «Бюро судмедэкспертизы». Возбудили уголовное дело. Сейчас дело передали в суд, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.