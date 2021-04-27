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Общество27 апреля 2021 11:16

Накануне майских праздников в Екатеринбурге введен противопожарный режим

Нарушителям грозит штраф до 400 тысяч рублей
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На территории Екатеринбурга запретили разжигать костры

На территории Екатеринбурга запретили разжигать костры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге с 26 апреля 2021 года введен особый противопожарный режим, согласно которому горожанам запретили посещать леса, в том числе на личном автотранспорте, а также разводить костры.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», нарушителям противопожарного режима на территории Екатеринбурга грозит штраф в размере от 2 до 400 тысяч рублей. Сумма штрафа зависит от размера причиненного ущерба, а также от того, кто нарушил запрет – физическое, юридическое или должностное лицо.