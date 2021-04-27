Инновационный образовательный проект СвЖД для дошкольников получил государственную поддержку на региональном уровне

Фото: предоставлено СвЖД

Разработанная специалистами кадрового блока Свердловской магистрали образовательная программа для дошкольников «Техно-детки» одержала победу в конкурсе, объявленном Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Данный проект дополнит сформированную в ОАО «РЖД» систему последовательной профориентации детей и подростков в рамках модели «детский сад – школа – колледж – ВУЗ – предприятие».

Проект «Техно-детки» направлен на приобщение дошколят к инженерно-технической и научно-исследовательской деятельности. Среди основных направлений – 3D-моделирование, робототехника, электроника, конструирование и испытание макетов зданий, сооружений и транспортных средств. На первом этапе в пяти корпоративных детских садах ОАО «РЖД» в Екатеринбурге будут оборудованы лаборатории трехмерного моделирования «Техно-Art 3D». В текущем году обучение в рамках проекта начнут 120 ребят старшего дошкольного возраста (6-7 лет).

Дальнейшую профориентацию (в школьном возрасте) можно продолжить на детской железной дороге (ДЖД). В настоящее время на Свердловской и Тюменской малых магистралях обучается более 1,5 тыс. юных железнодорожников. В частности, на Свердловской ДЖД учебный процесс организован в формате модульной программы дополнительного образования «Кампус роста». Она рассчитана на школьников в возрасте от 11 до 18 лет. Платформа объединила все учебно-профориентационные ресурсы ДЖД и технопарка «Кванториум». В рамках программы происходит постепенное погружение в специфику железнодорожной отрасли, развиваются профессиональные компетенции, инженерное мышление, а также важные личностные качества.

Фото: предоставлено СвЖД

Кроме того, с прошлого года СвЖД начала формировать в регионах присутствия сеть так называемых «опорных школ». В них создаются специализированные классы, проходят дополнительные занятия по профильным предметам, ведется подготовка ребят к сдаче ЕГЭ по техническим дисциплинам. В настоящее время в проекте участвуют две общеобразовательные школы – в Екатеринбурге и Артемовском. К 2025 году их количество планируется довести до 30.

Наиболее талантливые и перспективные выпускники школ могут получить от ОАО «РЖД» целевое направление для продолжения обучения в отраслевых высших и средних специальных учебных заведениях с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятиях железнодорожного транспорта. К примеру, в Уральском государственном университете путей сообщения и его филиалах в настоящее время обучение в очной и заочной форме проходят более 2,5 тыс. «целевиков»