На Урале авиадебошир, который избил полицейского в самолете, может стать уголовником

В феврале 2021 года 43-летний уралец вернулся рейсом «Москва-Екатеринбург». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области перед судом предстанет мужчина, который устроил дебош в самолете. В феврале 2021 года 43-летний уралец вернулся в Кольцово рейсом «Москва-Екатеринбург». В самолете мужчина был пьяным и вел себя вызывающе, рассказали в пресс-службе Уральском следственном управление на транспорте. На замечание пассажир не реагировал.

- По прилету воздушного судна в аэропорт Кольцово обвиняемый, находясь на борту самолета, отказался покидать его. В связи с этим были вызваны сотрудники транспортной полиции, которые потребовали прекратить противоправные действия и проследовать с ними. Однако мужчина нанес полицейскому удары в область лица, - пояснили в ведомстве.

После скандала в самолете следователи устроили проверку, опросив свидетелей и сняв побои у полицейского. Вскоре завели уголовное дело по статье применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.