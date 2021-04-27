В Екатеринбурге будут судить водителя, который насмерть задавил мужчину с ребенком на остановке

Фото: предоставлено пресс-службой ГИБДД Екатеринбурга

Трагическая история, когда водитель «Лады Приоры» насмерть задавил мужчину с ребенком стоявших на трамвайной остановке в Екатеринбурге, получила продолжение. Как сообщила свердловская прокуратура, сейчас дело передали в суд.

Напомним, ДТП случилось 14 декабря 2020 года на улице Технической. Днем мужчина на автомобиле «Лада Приора», выехал на трамвайные пути. В это время на остановке стоял мужчина с 6-летним ребенком. Машина наехала прямо на пешеходов.

- В результате ДТП мужчине-пешеходу были причинены травмы, повлекшие его смерть на месте ДТП. Кроме того, тяжелые травмы были причинены ребенку, что привело к его смерти 13 января 2021 года в городской больнице Екатеринбурга, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По данным ведомства, мужчина превысил допустимую скорость на 20 километров. Водитель на повороте не снизил скорость, из-за чего машину занесло на пешеходов. Теперь обвиняемый поддет под суд. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.