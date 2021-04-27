В Свердловской области на 13% сократилось число малых предпринимателей

Также за прошедший год закрылось больше половины организаций, связанных с игорным бизнесом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области заметно уменьшилось число малых предпринимателей. По данным аналитиков проекта «API Контур.Фокус», в регионе на 13% сократилось количество ИП.

- По данным проекта на апрель нынешнего года, сейчас в регионе действует 107,5 тыс. ИП, что на 13% меньше, чем в апреле прошлого года. Число юридических лиц снизилось за год с 116,3 тысяч до 109,7 тысяч — на 6%, - рассказали там.

Также за прошедший год закрылось больше половины организаций, связанных с игорным бизнесом. На 29% стало меньше компаний, связанных с гражданской авиацией. При этом стало больше организации, которые производят лекарства. И на 7% выросло число курьерских и почтовых служб.