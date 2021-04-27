Свердловчане не согласны работать вахтовым методом

Средняя зарплата, предлагаемая вахтовикам, составляет 82 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга и Свердловской области не интересуются работой вахтовым методом. Такие выводы сделали сотрудника сайта hh.ru, проведя исследование в День работника вахтового метода. Они проанализировали рынок труда, с начала года было 123 тысячи вакансий. Это число больше на 42%, чем в прошлом году. Но, не смотря на изобилие вакансий, уральцы неохотно соглашаются на такие условия работы.

- В Свердловской области, по данным за последние два месяца, на вахтовые вакансии приходится 4,8% от всех предложений на рынке труда. Для сравнения: по стране в целом доля вахты так же составляет 4,8%, но в некоторых регионах это четверть и даже треть от всех вакансий (например, в Ямало-Ненецком автономном округе на вахту приходится 33,4%, в Забайкальском крае – 26,3%, в Чукотском автономном округе – 26,1%). – рассказали в пресс-службе hh.ru.

Чаще всего работа вахтовым методом встречается в сфере добычи сырья, это чуть меньше половины предложений на рынке – 47,4%. На втором месте рабочий персонал, на третьем –строительство. Реже всего вахтовые вакансии можно встретить в профсферах «Банки», «Госслужба», «Юристы», «Искусство, медиа» и «Продажи» - доля таких предложений там составляет 0,1%.

Средняя зарплата, предлагаемая вахтовикам, составляет 82 тысячи рублей, однако сумма серьезно зависит от профессиональной сферы.