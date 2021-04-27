Игорь Алтушкин выкупил офисное здание в центре Екатеринбурга рядом с местом, где будут строить храм

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Соседние здании от Приборостроительного завода в центре Екатеринбурга выкупила компания РМК. Бизнес-центр «Сенат», который также находится на набережной, теперь будет во владении уральского миллиардера Игоря Алтушкина.

Информацию о том, что сделка оформлена, подтвердили представители «Русской медной компании».

- Мы подтверждаем факт того, что Русская медная компания выкупила здание «Сенат» на Горького, 7а, - сообщили нам в пресс-службе компании.

Отметим, рядом с «Сенатом» соседствует здание Приборостроительного завода. Именно это место полтора года назад жители города выбрали для строительства храма святой Екатерины.