Клаву Коку и Niletto номинировали на музыкальную премию за песню «Краш»

В прошлом году музыканты сняли совместный клип на песню "Краш". Фото: Instagram niletto_official

Уральские звезды рэпер Niletto (Данил Прытков) и Клава Кока, которые в прошлом году выпустили совместную песню «Краш», номинированы на музыкальную награду. Они стали номинантами на премию телеканала «Муз-Тв», которая стартовала накануне.

Помимо этого артисты могут получить и другие награды. Niletto номинирован на четыре премий – за звание «Лучшего исполнителя» он борется с Димой Биланом, Сергеем Лазаревым, Моргенштерном. А в номинации «Лучшая песня», которую он может взять со своей знаменитой «Любимкой» с Artik&Asti, Dabro, Jony, Zivert. Также Niletto будет соперничать сам с собой в категории «Лучшая коллаборация». В этой номинации и его совместная песня с Rauf & Faik «Если тебе будет грустно», и фит с Клавой Кокой. Кстати, клип на песню «Краш» набрал 179 миллионов просмотров

Клава Кока в борьбе за три номинации. Она претендует за звание «Лучшая исполнительница» и «Лучшее женское видео».