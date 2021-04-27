Екатеринбург вошёл в десятку городов, куда хотят приехать на майские

В уральской столице туристы планирует пробыть 1-2 дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошёл в десятку городов по числу бронирований на майские праздники. После указа президента о выходных люди стали активно искать жильё в уральской столице. Энтузиазм у туристов увеличился в период с 23 по 25 апреля по сравнению с прошлым годом в эти же даты.

- Интересно, что до 17 апреля столица Урала не пользовалась популярностью у туристов. Туристы стали активно бронировать на одну ночь жильё в Екатеринбурге после указа Президента о майских праздникам, - рассказали в пресс-службе сервиса по бронированию TVIL.RU.

Екатеринбург занял 7-ое место в рейтинге городов. На первом месте Ялта, за ней Сочи, затем Санкт-Петербург. В уральской столице туристы планирует пробыть 1-2 дня. Стоимость проживания на одного человека в сутки составляет в среднем 2692 рубля.