Житель Ирбита задушил знакомого и влил ему алкоголь в рот, чтобы скрыть следы

Злоумышленника приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ирбите на скамье подсудимых оказался 49-летний житель одного из местных поселков, который убил своего 62-летнего знакомого. Поводом к тому он назвал личную неприязнь. Причем само убийство произошло не спонтанно. Злоумышленник придумал план.

- Зная о том, что предполагаемая жертва находится у себя дома, входная дверь в который заперта, злоумышленник прихватил с собой топор, чтобы с его помощью вскрыть дверь в жилище, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - В качестве орудия преступления подсудимый взял кусок электропровода, чтобы задушить им своего оппонента. По прибытии к дому потерпевшего, злоумышленник топором отогнул замок, на который была заперта дверь, после чего вошел в жилище. Увидев потерпевшего, лежа смотревшего телевизор, подсудимый подошел к нему и накинул на шею оппонента фрагмент провода, задушив свою жертву.

После этого убийца попытался скрыть следы преступления. Он залил в рот своей жертве алкоголь, чтобы выдать убийство за смерть от удушья из-за жидкости попавшей не в то горло. Но эта уловка ему не удалась - следствие восстановило истинную картину случившегося.

- Подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - добавляют в ведомстве.