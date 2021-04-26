На Урале выпускница детского дома шесть лет добивалась получения квартиры

Суд встал на сторону девушки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шалинском районе прокуратура помогла 24-летней девушке получить жилье. Оно полагалось ей, как оставшейся без родителей, но вопреки требованиям закона, квартиру ей не выдавали. В итоге она обратилась в надзорное ведомство за защитой своих прав.

- По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление к министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области, министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» с требованием о предоставлении заявительнице жилья, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - Суд исковые требования прокурора удовлетворил.

В итоге девушке предоставили квартиру в новостройке в поселке Шаля.