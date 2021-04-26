Юные спортсмены Урала сыграли в футбол со звездами

Фото: предоставлено Мегафон

Начинающие футболисты из детских домов Урала сыграли матч с Антоном Шипулиным, Иваном Алыповым, Сергеем Карякиным, Евгением Новоселовым, Андреем Рожковым и Сергеем Исаевым. И одержали победу!

Фото: предоставлено Мегафон

Такой матч стал сюрпризом участникам турнира «Будущее зависит от тебя», который для детей-сирот проводит МегаФон при поддержке Министерства спорта РФ.

Фото: предоставлено Мегафон

Против звезд играли лучшие нападающие, игроки и защитники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Кирова, Челябинска и Удмуртии.

Фото: предоставлено Мегафон

Всего же в соревнованиях играли свыше 80 детей из разных регионов Большого Урала. Победителями состязаний стали ребята из Челябинской команды «Могучие медведи» и «New Вятка» из Кировской области. Именно они отправятся в Сочи, чтобы сразиться в финале Игр с лучшими командами из других регионов России. Главный приз – стажировка в одном из лучших футбольных клубов мира.

Фото: предоставлено Мегафон

«Рад видеть ребят, которые не просто любят футбол, а живут им. Заметно, что они много тренируются и слаженно играют в команде. Хорошо, что сейчас есть такие турниры, где дети могут проверить силы среди сверстников своего региона и соседних областей. Любой спорт помогает развиваться не только физически, но и учит жизненным вещам, например, силе воли, крепости духа, доверию своим товарищам», - отметил Олимпийский чемпион Антон Шипулин.

Фото: предоставлено Мегафон

Кроме футбольного турнира, МегаФон организовал для детей мастер-классы по выбору будущей профессии. Ребятам рассказали про основы журналистики и сферы телекоммуникаций.