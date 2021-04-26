В Екатеринбурге женщина получила девять лет колонии за убийство своей знакомой

Гособвинитель запросил для женщины наказание в девяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местную жительницу осудили за убийство своей знакомой. Инцидент произошел еще 5 декабря 2020 года по месту своего жительства на улице Ереванской. Следователи установили, что женщины вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, в гневе обвиняемая набросилась на собутыльницу с ножом и нанесла смертельный удар в область груди.

- Осужденная в ходе предварительного следствия частично признала свою вину, а при рассмотрении уголовного дела в суде под гнетом неопровержимых доказательств виновности в инкриминируемом деянии признала свою вину в полном объеме, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гособвинитель запросил для женщины наказание в девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Заместитель прокурора Свердловской области Павел Родченков лично поддержал государственное обвинение по уголовному делу об убийстве. Суд согласился с позицией прокурора. Приговор еще не вступил в законную силу.

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