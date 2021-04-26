ЕВРАЗ НТМК исключил сбросы сточных вод коксохимического производства

Фото: предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ НТМК

ЕВРАЗ НТМК завершил значимый экологический проект. На комбинате проведено техническое перевооружение ливневой и канализационной насосных станций коксохимического производства, что позволяет исключить попадание загрязненных стоков в общую канализационную систему комбината и привлекать техническую воду в производство повторно.

Инвестиции в проект составили более 160 млн рублей.

На канализационной насосной станции установлено три новых агрегата, создана автоматическая система управления, обеспечены необходимые для работы оборудования условия по температуре и влажности, заменена система внешнего и внутреннего электроснабжения, выполнен ремонт здания, заменены грузоподъемные механизмы. Для перекачки стоков от канализационной насосной станции №17 установлены новые напорные канализационные водоводы, это привело к полному прекращению утечек воды и исключает внеплановые остановки.

Благодаря техническому перевооружению производительность станции возросла до 600 кубометров в час.

На ливневой насосной станции, аккумулирующей и распределяющей ливневые стоки коксохимического производства, выполнен ремонт технологических трубопроводов, проведен ремонт здания станции, отопления и вентиляции, автоматизирована система управления, смонтирована брызгальная система для охлаждения воды, которая позволяет увеличить потребление воды на собственные нужды и приводит к снижению объема сточных вод.

- Этот проект не только дает ощутимый экологический эффект производству, но и позволяет значительно снизить затраты комбината в области водных ресурсов, - отметил директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин, - Работа по переходу ЕВРАЗ НТМК на полностью замкнутый цикл водоснабжения продолжается.