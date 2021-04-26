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Здоровье26 апреля 2021 14:31

В Свердловскую область привезли партию вакцины «ЭпиВакКорона»

Доз хватит, чтобы привить 2265 человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Первый компонент вакцины получили 357 460 свердловчан

Первый компонент вакцины получили 357 460 свердловчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область поступила партия вакцины «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор». Доз хватит, чтобы привить 2265 человек. Сейчас препарат распределяют между больницами. Кстати, на прошлой неделе в регион привезли почти 55 тысяч доз вакцины «Спутник V». За его изготовление отвечает исследовательский центр имени Н.Ф. Гамалеи.

- По данным на 26 апреля, в медучреждениях, подведомственных региональному Минздраву, первый компонент вакцины получили 357 460 человек. Завершили вакцинацию 221 722 свердловчан, - сообщают в оперштабе по Свердловской области.

Уральцы могут сделать прививку в одном из 146 прививочных кабинетов, которые открыты в 80 больницах по всей области. Также в области действуют 28 мобильных пунктов, врачи выезжают в отдаленные территории региона, чтобы прививать желающих.

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