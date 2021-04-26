Облила кипятком и оставила умирать: горе-матери погибшей 5-летней девочки удалось избежать колонии

Почти сутки горе-мать не предпринимала никаких попыток, чтобы спасти своего ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировграде 45-летнюю местную жительницу обвинили в оставлении в опасности своей малолетней дочери. Суд установил, что в канун нового года пятилетняя девочка опрокинула на себя кастрюлю с кипятком и получила обширные ожоги 2-3 степени: примерно 50% тела. Почти сутки горе-мать не предпринимала никаких попыток, чтобы спасти своего ребенка.

- Она не предприняла мер по вызову скорой медицинской помощи и не обратилась в медицинское учреждение. Малолетний ребенок скончался от полученных ожогов 1 января 2021 года в вечернее время, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подсудимая полностью признала свою вину и попросила рассмотреть свое дело без допроса свидетелей и исследования доказательств. В итоге суд приговорил ее к исправительным работам сроком на шесть месяцев и удержанием 5 % заработной платы в доход государства.