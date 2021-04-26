«Екатеринбурггаз» заменил плиты сотрудникам УрО РАН

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Специалисты АО «Екатеринбурггаз» установили новое газовое оборудование в общежитии Уральского отделения Российской академии наук. Жителям дома бесплатно подключили 12 современных плит с системой «газ-контроль», установили новые краны опуска и газовые шланги. Такое оборудование имеет большую безопасность в эксплуатации, так как позволяет избежать утечки газа – при затухании пламени подача газа прекращается.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

«Раньше в общежитие заселялись студенты, сейчас в доме в основном живут сотрудники академии наук. Всего около 70 семей, больше 100 человек. Теперь все они смогут пользоваться газом с большим комфортом и безопасностью», – рассказала заведующая общежитием УрО РАН Лидия Климанц.

В бригаде слесарей, проводивших подключение, был отмечен один из опытнейших и грамотных сотрудников «Екатеринбурггаза» — Станислав Кострюмин, награжденный в 2020 году почетной грамотой губернатора Свердловской области.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

АО «Екатеринбурггаз» – это компания с высоким уровнем социальной ответственности, которая регулярно проводит благотворительные акции для потребителей газа.