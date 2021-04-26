В Екатеринбурге более 15 тысяч человек стали участниками «Библионочи-2021»

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге во всероссийской акции «Библионочь-2021» приняли участие больше 15 тысяч человек. Мероприятия прошли на 40 площадках города. В этом году главную тему фестиваля посвятили 60-летию со дня первого полета человека в космос. Чуть больше четырех тысяч человек посетили «Библионочь» в офлайн-формате. В основном это школьники и дети с родителями.

- Онлайн-мероприятия «Библионочи» собрали более 11 тысяч участников, все состоявшиеся в музеях и библиотеках программы вызвали заметный интерес и получили положительные отклики посетителей, - отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Программа «Библионочи» рассчитана на людей самых разных возрастных категорий. В этом году ее участниками стали не только муниципальные библиотеки, но Ельцин Центр, Дом книги и Уральская государственная консерватория имени Мусоргского.