Первый стрелочный перевод, соединяющий станцию Верхняя Салда со строящейся жд веткой в «Титановую долину» уложен на СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

На станции Верхняя Салда Свердловской железной дороги проведена врезка первого стрелочного перевода для выхода (перевода) поездов с путей общего пользования на строящийся подъездной путь особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». Новая грузовая ветка длиной 7,3 км соединит инфраструктуру СвЖД с промышленной железнодорожной станцией, которая будет построена на территории ОЭЗ.

Фото: предоставлено СвЖД

Напомним, СвЖД ведет строительство железнодорожной инфраструктуры для обеспечения деятельности ОЭЗ «Титановая долина» в рамках концессионного соглашения между ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области.

На площадке «Титановой долины» появится промышленная станция, включающая 12 путей, 18 стрелочных переводов и подъездной путь к станции Верхняя Салда. В рамках развития станции Верхняя Салда, которая является точкой примыкания строящегося пути к инфраструктуре общего пользования, планируется построить два дополнительных пути, уложить 11 комплектов стрелочных переводов, выполнить переустройство систем электрификации и управления движением поездов.

В настоящее время на станции Верхняя Салда выполняется переустройство коммуникаций и подготовка к укладке железнодорожного полотна. На площадке «Титановой долины» осуществляется прокладка новых коммуникаций и подготовка к возведению железнодорожных объектов.

Все работы проводятся с соблюдением норм природоохранного законодательства. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Фото: предоставлено СвЖД

Начальник СвЖД Иван Колесников отмечает, что вновь создаваемая железнодорожная инфраструктура позволит организовать транспортное обслуживание промышленных площадок резидентов «Титановой долины» на качественно новом уровне.

– Совокупный объем железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается в 500 тыс. тонн грузов в год. Обе станции будут иметь ключевое значение для перспективных объемов перевозок грузов местных предприятий. После всех выполненных мероприятий станция Верхняя Салда сможет принимать длинносоставные и контейнерные поезда, обслуживать грузоотправителей с учетом передовых технологий холдинга «РЖД», – подчеркнул Иван Колесников.

– Реализация концессии позволит создать свыше 660 новых рабочих мест, ожидаемый объем инвестиций 1,8 млрд рублей, – сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.