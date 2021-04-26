На Урале 16-летний парень получит миллион рублей в качестве компенсации за смерть матери

Виновник ДТП пытался снизить сумму компенсации до 200 тысяч и подал апелляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 16-летний молодой человек получит миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за смерть своей матери. История произошла еще в 2017 году в деревне Рентнева Ирбитского района. В тот момент пьяный мужчина без прав сел за руль трактора и устроил ДТП. Рядом сидевшая на санях женщина от полученных травм скончалась на месте. Тогда еще 12-летнего мальчика передали опекуну. Виновника смертельной аварии осудили на три года колонии поселения.

- Также представитель школьника подал иск в Ирбитский районный суд и просил взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. Он отметил, что ребенок очень тяжело переживает смерть единственного близкого человека, - отметили в пресс-службе суда Свердловской области.

Виновник ДТП пытался снизить сумму компенсации до 200 тысяч и подал апелляцию, однако суд своего решения не изменил и постановил выплатить несовершеннолетнему миллион.